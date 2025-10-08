Full Stack -ohjelmistoinsinööri korvaus in United States Riot Games:ssa vaihtelee $140K per year P1 -tasolta $292K per year P4 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $215K. Katso Riot Games:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/8/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
P1
$140K
$127K
$3K
$9.6K
P2
$193K
$162K
$1.3K
$29.2K
P3
$244K
$192K
$3.4K
$48.9K
P4
$292K
$228K
$7K
$57.9K
