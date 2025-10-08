Backend-ohjelmistoinsinööri korvaus in United States Riot Games:ssa vaihtelee $133K per year P1 -tasolta $430K per year P5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $282K. Katso Riot Games:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/8/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
P1
$133K
$121K
$0
$12K
P2
$211K
$168K
$0
$43.5K
P3
$237K
$188K
$4.7K
$44.4K
P4
$305K
$226K
$0
$79.3K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
