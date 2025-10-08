Full Stack -ohjelmistoinsinööri korvaus in India RingCentral:ssa on yhteensä ₹2.59M per year L1 -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in India on yhteensä ₹2.71M. Katso RingCentral:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/8/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
L1
₹2.59M
₹2.22M
₹148K
₹217K
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
RingCentral-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)