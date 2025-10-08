Yritysluettelo
RingCentral
Full Stack -ohjelmistoinsinööri korvaus in India RingCentral:ssa on yhteensä ₹2.59M per year L1 -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in India on yhteensä ₹2.71M. Katso RingCentral:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/8/2025

Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
L1
(Lähtötaso)
₹2.59M
₹2.22M
₹148K
₹217K
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.98M

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

RingCentral-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Full Stack -ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä RingCentral in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹4,661,832. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä RingCentral Full Stack -ohjelmistoinsinööri roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹2,692,442.

