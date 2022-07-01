Ridgemont Equity Partners Palkat

Yritysluettelo
Ridgemont Equity Partners:n palkka vaihtelee $121,390 kokonaiskorvauksena vuodessa Myynti -tehtävässä alemman pään mukaan $278,600 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Ridgemont Equity Partners. Viimeksi päivitetty: 11/29/2025

Myynti
$121K
Ohjelmistosuunnittelija
$279K
Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Ridgemont Equity Partners on Ohjelmistosuunnittelija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $278,600. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Ridgemont Equity Partners ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $199,995.

