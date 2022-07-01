Yritysluettelo
Ridgeline
Ridgeline Palkat

Ridgeline:n palkka vaihtelee $93,465 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $241,200 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Ridgeline. Viimeksi päivitetty: 11/29/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $164K

Backend-ohjelmistokehittäjä

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

Asiakaspalvelu
$206K
Henkilöstöhallinto
$123K

Tuotesuunnittelija
$93.5K
Tuotepäällikkö
$141K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$169K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$241K
Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Ridgeline on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $241,200. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Ridgeline ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $164,000.

