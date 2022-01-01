Yritysluettelo
Ribbon
Ribbon Palkat

Ribbon:n palkka vaihtelee $21,138 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $152,235 Data-analyytikko -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Ribbon. Viimeksi päivitetty: 11/29/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ohjelmistosuunnittelija
Median $21.1K

Verkkosuunnittelija

Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $59.4K
Asiakaspalvelu
$71.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Data-analyytikko
$152K
Laitteistoinsinööri
$58.8K
Henkilöstöhallinto
$130K
Tuotepäällikkö
$59.6K
Rekrytoija
$109K
Ratkaisuarkkitehti
$83.6K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Ribbon on Data-analyytikko at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $152,235. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Ribbon ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $71,889.

Muut resurssit

