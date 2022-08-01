Yritysluettelo
Rhombus Power
Rhombus Power Palkat

Rhombus Power:n palkka vaihtelee $115,000 kokonaiskorvauksena vuodessa Henkilöstöhallinto -tehtävässä alemman pään mukaan $216,075 Datatieteen päällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Rhombus Power. Viimeksi päivitetty: 11/29/2025

Datatieteilijä
Median $180K
Ohjelmistosuunnittelija
Median $121K
Henkilöstöhallinto
Median $115K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Datatieteen päällikkö
$216K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Rhombus Power on Datatieteen päällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $216,075. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Rhombus Power ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $150,625.

