Rho Palkat

Rho:n palkka vaihtelee $100,500 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $201,000 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Rho. Viimeksi päivitetty: 11/29/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $201K

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

Data-analyytikko
$121K
Talousanalyytikko
$172K

Tuotesuunnittelija
$101K
Tuotepäällikkö
$139K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Rho on Ohjelmistosuunnittelija vuosittaisella kokonaiskorvauksella $201,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Rho ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $139,300.

Muut resurssit

