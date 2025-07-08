Yritysluettelo
Rhenus
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Rhenus Palkat

Rhenus:n palkka vaihtelee $40,200 kokonaiskorvauksena vuodessa Ratkaisuarkkitehti -tehtävässä alemman pään mukaan $92,772 Datatieteen päällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Rhenus. Viimeksi päivitetty: 11/29/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Kirjanpitäjä
$43.3K
Data-analyytikko
$53.3K
Datatieteen päällikkö
$92.8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Ohjelmistosuunnittelija
$59.5K
Ratkaisuarkkitehti
$40.2K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Rhenus on Datatieteen päällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $92,772. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Rhenus ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $53,251.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Rhenus ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Uber
  • Intuit
  • Netflix
  • Pinterest
  • Tesla
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/rhenus/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.