Reprise
Reprise Ratkaisuarkkitehti Palkat

Ratkaisuarkkitehti keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Reprise:ssa vaihtelee $87.2K ja $122K per year välillä. Katso Reprise:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/1/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$94.5K - $114K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$87.2K$94.5K$114K$122K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Korkein ilmoitettu palkkaus Ratkaisuarkkitehti roolille yrityksessä Reprise in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $121,800. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Reprise Ratkaisuarkkitehti roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $87,150.

