Replicant Palkat

Replicant:n palkka vaihtelee $73,738 kokonaiskorvauksena vuodessa Myynti -tehtävässä alemman pään mukaan $306,000 Myynti-insinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Replicant. Viimeksi päivitetty: 8/29/2025
Replicant-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)
