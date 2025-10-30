Yritysluettelo
Remitly
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • UX-tutkija

  • Kaikki UX-tutkija -palkat

Remitly UX-tutkija Palkat

UX-tutkija keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Remitly:ssa vaihtelee $154K ja $218K per year välillä. Katso Remitly:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/30/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$174K - $198K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$154K$174K$198K$218K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 3 lisää UX-tutkija ilmoitustas yrityksessä Remitly avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Remitly-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut UX-tutkija tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus UX-tutkija roolille yrityksessä Remitly in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $218,300. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Remitly UX-tutkija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $153,550.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Remitly ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Credit Karma
  • Jump Trading
  • Gemini
  • BitMEX
  • Quantlab
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit