Ohjelmistokehityspäällikkö korvaus in United States Remitly:ssa vaihtelee $388K per year Engineering Manager III -tasolta $553K per year Director of Engineering -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $415K. Katso Remitly:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/30/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Engineering Manager III
$388K
$223K
$165K
$0
Engineering Manager IV
$ --
$ --
$ --
$ --
Director of Engineering
$553K
$253K
$300K
$0
VP of Engineering
$ --
$ --
$ --
$ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Remitly-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)