Markkinointi keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Remitly:ssa vaihtelee $78.7K ja $112K per year välillä. Katso Remitly:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/30/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$90.2K - $106K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$78.7K$90.2K$106K$112K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Remitly-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Markkinointi roolille yrityksessä Remitly in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $112,320. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Remitly Markkinointi roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $78,720.

Muut resurssit