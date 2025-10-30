Yritysluettelo
Remitly
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Datatieteen päällikkö

  • Kaikki Datatieteen päällikkö -palkat

Remitly Datatieteen päällikkö Palkat

Datatieteen päällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Remitly:ssa vaihtelee $425K ja $580K per year välillä. Katso Remitly:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/30/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$455K - $550K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$425K$455K$550K$580K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 3 lisää Datatieteen päällikkö ilmoitustas yrityksessä Remitly avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Remitly-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Datatieteen päällikkö tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Datatieteen päällikkö roolille yrityksessä Remitly in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $580,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Remitly Datatieteen päällikkö roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $425,000.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Remitly ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Credit Karma
  • Jump Trading
  • Gemini
  • BitMEX
  • Quantlab
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit