Relias
Relias Ohjelmistokehityspäällikkö Palkat

Ohjelmistokehityspäällikkö mediaanikorvaus in United States Relias:ssa on yhteensä $140K per year. Katso Relias:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/30/2025

Mediaanipalkka
company icon
Relias
Software Engineering Manager
Morrisville, NC
Yhteensä vuodessa
$140K
Taso
-
Peruspalkka
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
13 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Relias?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistokehityspäällikkö roolille yrityksessä Relias in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $170,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Relias Ohjelmistokehityspäällikkö roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $140,000.

