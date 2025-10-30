Yritysluettelo
Reliance Industries Limited
Reliance Industries Limited Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in India Reliance Industries Limited:ssa on yhteensä ₹1.76M per year. Katso Reliance Industries Limited:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/30/2025

Mediaanipalkka
company icon
Reliance Industries Limited
Full-Stack Software Engineer
Mumbai, MH, India
Yhteensä vuodessa
₹1.76M
Taso
L2
Peruspalkka
₹1.61M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹151K
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
2 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Reliance Industries Limited?
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Sisältyvät nimikkeet

Backend-ohjelmistokehittäjä

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Reliance Industries Limited in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹2,660,777. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Reliance Industries Limited Ohjelmistosuunnittelija roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹1,492,812.

