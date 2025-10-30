Yritysluettelo
Reliance Industries Limited
  • Palkat
  • Projektipäällikkö

  • Kaikki Projektipäällikkö -palkat

Reliance Industries Limited Projektipäällikkö Palkat

Projektipäällikkö mediaanikorvaus in India Reliance Industries Limited:ssa on yhteensä ₹1.13M per year. Katso Reliance Industries Limited:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/30/2025

Mediaanipalkka
company icon
Reliance Industries Limited
Project Manager
Navi Mumbai, MH, India
Yhteensä vuodessa
₹1.13M
Taso
hidden
Peruspalkka
₹1.13M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
2-4 Vuotta
Vuotta kokemusta
5-10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Reliance Industries Limited?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.7M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.9M
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Osallistu

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Projektipäällikkö roolille yrityksessä Reliance Industries Limited in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹7,587,328. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Reliance Industries Limited Projektipäällikkö roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹1,126,666.

