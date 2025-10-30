Yritysluettelo
Reliance Industries Limited
Reliance Industries Limited Ohjelmapäällikkö Palkat

Ohjelmapäällikkö mediaanikorvaus in India Reliance Industries Limited:ssa on yhteensä ₹4.17M per year. Katso Reliance Industries Limited:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/30/2025

Mediaanipalkka
company icon
Reliance Industries Limited
Senior Program Manager
Mumbai, MH, India
Yhteensä vuodessa
₹4.17M
Taso
Senior Program Manager
Peruspalkka
₹3.65M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹521K
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
7 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Reliance Industries Limited?
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Osallistu

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmapäällikkö roolille yrityksessä Reliance Industries Limited in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹6,886,129. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Reliance Industries Limited Ohjelmapäällikkö roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹4,168,312.

Muut resurssit