RELEX Solutions
RELEX Solutions Ohjelmistokehityspäällikkö Palkat

Ohjelmistokehityspäällikkö mediaanikorvaus in Finland RELEX Solutions:ssa on yhteensä €86.4K per year. Katso RELEX Solutions:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/30/2025

Mediaanipalkka
company icon
RELEX Solutions
Lead Developer / Team Lead
Helsinki, ES, Finland
Yhteensä vuodessa
€86.4K
Taso
Lead
Peruspalkka
€86.4K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
18 Vuotta
Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistokehityspäällikkö roolille yrityksessä RELEX Solutions in Finland on vuosittainen kokonaiskorvaus €86,439. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä RELEX Solutions Ohjelmistokehityspäällikkö roolille in Finland ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €72,963.

