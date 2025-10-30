Yritysluettelo
RELEX Solutions
RELEX Solutions Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in Finland RELEX Solutions:ssa on yhteensä €63.3K per year. Katso RELEX Solutions:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/30/2025

Mediaanipalkka
company icon
RELEX Solutions
Software Engineer
Helsinki, ES, Finland
Yhteensä vuodessa
€63.3K
Taso
L3
Peruspalkka
€63.3K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
15 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä RELEX Solutions?
Block logo
+€50.6K
Robinhood logo
+€77.6K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.5K
Verily logo
+€19.2K
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä RELEX Solutions in Finland on vuosittainen kokonaiskorvaus €86,575. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä RELEX Solutions Ohjelmistosuunnittelija roolille in Finland ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €63,294.

Muut resurssit