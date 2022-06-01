Yritysluettelo
RELEX Solutions
RELEX Solutions Palkat

RELEX Solutions:n palkka vaihtelee $54,378 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $195,840 Myynti-insinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä RELEX Solutions. Viimeksi päivitetty: 9/1/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $72.6K

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

DevOps-insinööri

Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
$142K
Asiakaspalvelu
$134K

Data-analyytikko
$54.4K
Tuotesuunnittelupäällikkö
$83.8K
Tuotepäällikkö
$99.4K
Projektipäällikkö
$120K
Myynti
$158K
Myynti-insinööri
$196K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$83.3K
Ratkaisuarkkitehti
$116K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$69.9K
Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä RELEX Solutions on Myynti-insinööri at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $195,840. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä RELEX Solutions ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $107,890.

