Relativity Palkat

Relativity:n palkka vaihtelee $102,060 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $298,500 Liiketoimintaoperaatiot -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Relativity. Viimeksi päivitetty: 10/25/2025

Ohjelmistoinsinööri
Software Engineer $102K
Advanced Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $150K
Lead Software Engineer $178K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Tuotepäällikkö
Median $140K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $210K

Tuotesuunnittelija
Median $119K
Liiketoimintaoperaatiot
$299K
Data-tieteen päällikkö
$217K
Data-asiantuntija
$147K
Markkinointi
$168K
Cybersecurity Analyst
$145K
UX-tutkija
$110K
Ansaintaaikataulu

5%

V 1

15%

V 2

30%

V 3

50%

V 4

Osaketyyppi
Options

Relativity-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 5% ansaitsee 1st-V (5.00% vuosittain)

  • 15% ansaitsee 2nd-V (15.00% vuosittain)

  • 30% ansaitsee 3rd-V (30.00% vuosittain)

  • 50% ansaitsee 4th-V (50.00% vuosittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Relativity on Liiketoimintaoperaatiot at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $298,500. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Relativity ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $147,131.

