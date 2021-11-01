Reify Health Palkat

Yritysluettelo
Reify Health:n palkka vaihtelee $105,525 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotepäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $161,000 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Reify Health. Viimeksi päivitetty: 10/24/2025

Ohjelmistoinsinööri
Median $161K
Data-asiantuntija
$147K
Tuotepäällikkö
$106K

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Reify Health on Ohjelmistoinsinööri vuosittaisella kokonaiskorvauksella $161,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Reify Health ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $147,360.

Muut resurssit