Regus Palkat

Regus:n palkka vaihtelee $37,253 kokonaiskorvauksena vuodessa Kiinteistönhoitaja -tehtävässä alemman pään mukaan $125,625 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Regus. Viimeksi päivitetty: 10/25/2025

Tuotepäällikkö
$126K
Kiinteistönhoitaja
$37.3K
Myynti
$53.3K

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Regus on Tuotepäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $125,625. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Regus ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $53,265.

