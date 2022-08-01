Yritysluettelo
Regrow
Regrow Palkat

Regrow:n palkka vaihtelee $132,098 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $223,875 Henkilöstöhallinto -tehtävässä ylemmän pään mukaan.

Henkilöstöhallinto
$224K
Rekrytoija
$159K
Ohjelmistoinsinööri
$136K

Ohjelmistokehityspäällikkö
$132K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Regrow on Henkilöstöhallinto at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $223,875. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Regrow ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $147,668.

