Regeneron Palkat

Regeneron:n palkka vaihtelee $75,000 kokonaiskorvauksena vuodessa Biolääketieteen insinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $238,085 Ratkaisuarkkitehti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Regeneron. Viimeksi päivitetty: 10/24/2025

Data-asiantuntija
Median $210K
Biolääketieteen insinööri
Median $75K
Ohjelmistoinsinööri
Median $105K

Automaatioinsinööri
$89.6K
Data-analyytikko
$109K
Data-tieteen päällikkö
$199K
Sähköinsinööri
$117K
Perustaja
$96.5K
Koneinsinööri
$111K
Tuotepäällikkö
$199K
Ohjelmapäällikkö
$181K
Ratkaisuarkkitehti
$238K
Pääomasijoittaja
$184K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Regeneron on Ratkaisuarkkitehti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $238,085. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Regeneron ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $117,316.

