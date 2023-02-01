Yritysluettelo
Regalix
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Regalix Palkat

Regalix:n palkka vaihtelee $3,649 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakaspalvelu -tehtävässä alemman pään mukaan $9,563 Data-analyytikko -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Regalix. Viimeksi päivitetty: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Asiakaspalvelu
$3.6K
Data-analyytikko
$9.6K
Ohjelmistoinsinööri
$7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Regalix on Data-analyytikko at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $9,563. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Regalix ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $6,978.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Regalix ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Intuit
  • LinkedIn
  • Stripe
  • Apple
  • Netflix
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit