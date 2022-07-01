Yritysluettelo
Reflex Media
Reflex Media Palkat

Reflex Media:n palkka vaihtelee $31,115 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $155,775 Data-tieteen päällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Reflex Media. Viimeksi päivitetty: 10/24/2025

Data-tieteen päällikkö
$156K
Tuotesuunnittelija
$31.1K
Ohjelmistoinsinööri
$109K

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Reflex Media on Data-tieteen päällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $155,775. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Reflex Media ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $109,450.

