REEF Palkat

REEF:n palkka vaihtelee $72,000 kokonaiskorvauksena vuodessa Liiketoiminta-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $225,106 Myynti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä REEF. Viimeksi päivitetty: 11/14/2025
REEF-yhtiössä Options noudattavat 5 vuoden ansaintaaikataulua:
20% ansaitsee 1st-V (20.00% vuosittain)
20% ansaitsee 2nd-V (1.67% kuukausittain)
20% ansaitsee 3rd-V (1.67% kuukausittain)
20% ansaitsee 4th-V (1.67% kuukausittain)
20% ansaitsee 5th-V (1.67% kuukausittain)
