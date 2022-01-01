Yritysluettelo
REEF
REEF Palkat

REEF:n palkka vaihtelee $72,000 kokonaiskorvauksena vuodessa Liiketoiminta-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $225,106 Myynti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä REEF. Viimeksi päivitetty: 11/14/2025

Liiketoiminta-analyytikko
Median $72K
Tuotepäällikkö
Median $85K
Projektipäällikkö
$113K

Myynti
$225K
Ohjelmistosuunnittelija
Median $80K
Ansaintaaikataulu

20%

V 1

20%

V 2

20%

V 3

20%

V 4

20%

V 5

Osaketyyppi
Options

REEF-yhtiössä Options noudattavat 5 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 20% ansaitsee 1st-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 2nd-V (1.67% kuukausittain)

  • 20% ansaitsee 3rd-V (1.67% kuukausittain)

  • 20% ansaitsee 4th-V (1.67% kuukausittain)

  • 20% ansaitsee 5th-V (1.67% kuukausittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä REEF on Myynti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $225,106. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä REEF ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $85,000.

