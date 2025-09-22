Yritysluettelo
Reddit
Reddit Ratkaisuarkkitehti Palkat

Ratkaisuarkkitehti keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Reddit:ssa vaihtelee $118K ja $168K per year välillä.

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$134K - $159K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$118K$134K$159K$168K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Reddit logo

$20K

Ansaintaaikataulu

100%

V 1

Reddit-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 1 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 100% ansaitsee 1st-V (100.00% vuosittain)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Reddit-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

Data-arkkitehti

UKK

The highest paying salary package reported for a Ratkaisuarkkitehti at Reddit in United States sits at a yearly total compensation of $167,900. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Reddit for the Ratkaisuarkkitehti role in United States is $118,260.

