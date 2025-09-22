Yritysluettelo
Kyberturvallisuusanalyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus Reddit:ssa vaihtelee $179K ja $255K per year välillä. Katso Reddit:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/22/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$205K - $240K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$179K$205K$240K$255K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Reddit logo

Reddit-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

UKK

The highest paying salary package reported for a Kyberturvallisuusanalyytikko at Reddit sits at a yearly total compensation of $255,060. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Reddit for the Kyberturvallisuusanalyytikko role is $178,760.

