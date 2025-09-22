Yritysluettelo
Reddit
Reddit Tietotekniikan asiantuntija (IT) Palkat

Tietotekniikan asiantuntija (IT) keskimääräinen kokonaiskorvaus Reddit:ssa vaihtelee $177K ja $243K per year välillä. Katso Reddit:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/22/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$192K - $228K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$177K$192K$228K$243K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Reddit logo

$20K

Ansaintaaikataulu

100%

V 1

Reddit-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 1 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 100% ansaitsee 1st-V (100.00% vuosittain)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Reddit-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Reddit-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

UKK

Didžiausias atlyginimų paketas Tietotekniikan asiantuntija (IT) pozicijai Reddit siekia metinę bendrą kompensaciją $242,650. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Reddit Tietotekniikan asiantuntija (IT) pozicijai yra $177,240.

Muut resurssit