Reddit
  • Palkat
  • Data-asiantuntija

  • Kaikki Data-asiantuntija -palkat

Reddit Data-asiantuntija Palkat

Data-asiantuntija korvaus in United States Reddit:ssa vaihtelee $177K per year IC1 -tasolta $363K per year IC5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $253K. Katso Reddit:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/22/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
IC1
Data Scientist I
$177K
$163K
$14.8K
$0
IC2
Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
Data Scientist III
$206K
$166K
$37.7K
$2.5K
IC4
Senior Data Scientist
$268K
$195K
$72.3K
$0
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Ansaintaaikataulu

100%

V 1

Reddit-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 1 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 100% ansaitsee 1st-V (100.00% vuosittain)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Reddit-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Reddit-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

UKK

Reddit in United StatesData-asiantuntija职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$380,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Reddit in United StatesData-asiantuntija职位的年度总薪酬中位数为$251,000。

Muut resurssit