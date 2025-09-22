Yritysluettelo
Data-analyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Reddit:ssa vaihtelee $214K ja $298K per year välillä. Katso Reddit:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/22/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$229K - $270K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$214K$229K$270K$298K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Reddit logo

$20K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Ansaintaaikataulu

100%

V 1

Reddit-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 1 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 100% ansaitsee 1st-V (100.00% vuosittain)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Reddit-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Reddit-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

Vesting Schedule 100% after year 1.



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-analyytikko roolille yrityksessä Reddit in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $297,943. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Reddit Data-analyytikko roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $213,908.

