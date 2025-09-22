Yritysluettelo
Liiketoimintaoperaatiot keskimääräinen kokonaiskorvaus Reddit:ssa vaihtelee $221K ja $308K per year välillä. Katso Reddit:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/22/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$237K - $279K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$221K$237K$279K$308K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

100%

V 1

Reddit-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 1 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 100% ansaitsee 1st-V (100.00% vuosittain)

Vesting Schedule 100% after year 1.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoimintaoperaatiot roolille yrityksessä Reddit on vuosittainen kokonaiskorvaus $307,827. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Reddit Liiketoimintaoperaatiot roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $221,004.

