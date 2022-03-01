Yrityshakemisto
Reckitt
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

Reckitt Palkat

Reckitt:n palkkaväli vaihtelee $14,462:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Tietotekniikan asiantuntija :lle alaosassa $492,450:aan Myynti :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Reckitt. Viimeksi päivitetty: 8/21/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Markkinointi
Median $161K
Kirjanpitäjä
$127K
Liiketoiminta-analyytikko
$20.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Dataanalyytikko
$33.1K
Talousanalyytikko
$28.1K
Tietotekniikan asiantuntija
$14.5K
Liikkeenjohdon konsultti
$85.4K
Konetekniikan insinööri
$187K
Tuotevastaava
$114K
Projektipäällikkö
$31.9K
Myynti
$492K
Ohjelmistoinsinööri
$161K
Ratkaisuarkkitehti
$102K
Tekninen ohjelmajohtaja
$93.2K
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

Korkeimmin palkattu rooli Reckitt:ssa on Myynti at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $492,450. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Reckitt:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $97,799.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja Reckitt:lle

Liittyvät yritykset

  • Unilever
  • Sprint
  • Micro Focus
  • IGT
  • HSBC
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit