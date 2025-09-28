Yritysluettelo
Realtek Semiconductor
Realtek Semiconductor Ohjelmistokehityspäällikkö Palkat

Ohjelmistokehityspäällikkö mediaanikorvaus in Taiwan Realtek Semiconductor:ssa on yhteensä NT$3.37M per year. Katso Realtek Semiconductor:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/28/2025

Mediaanipalkka
company icon
Realtek Semiconductor
Software Engineering Manager
Hsin-chu, TP, Taiwan
Yhteensä vuodessa
NT$3.37M
Taso
hidden
Peruspalkka
NT$1.45M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$1.93M
Vuotta yrityksessä
5-10 Vuotta
Vuotta kokemusta
5-10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistokehityspäällikkö roolille yrityksessä Realtek Semiconductor in Taiwan on vuosittainen kokonaiskorvaus NT$6,032,253. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Realtek Semiconductor Ohjelmistokehityspäällikkö roolille in Taiwan ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on NT$3,452,487.

