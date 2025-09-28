Yritysluettelo
Realtek Semiconductor
Realtek Semiconductor Ohjelmistoinsinööri Palkat

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Taiwan Realtek Semiconductor:ssa on yhteensä NT$2.34M per year. Katso Realtek Semiconductor:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/28/2025

Mediaanipalkka
Realtek Semiconductor
Software Engineer
Hsin-chu, TP, Taiwan
Yhteensä vuodessa
NT$2.34M
Taso
L7
Peruspalkka
NT$2.34M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
Vuotta yrityksessä
4 Vuotta
Vuotta kokemusta
5 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Realtek Semiconductor in Taiwan on vuosittainen kokonaiskorvaus NT$4,566,712. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Realtek Semiconductor Ohjelmistoinsinööri roolille in Taiwan ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on NT$1,658,130.

