Realtek Semiconductor
Realtek Semiconductor Projektipäällikkö Palkat

Projektipäällikkö mediaanikorvaus in Taiwan Realtek Semiconductor:ssa on yhteensä NT$3.42M per year. Katso Realtek Semiconductor:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/28/2025

Mediaanipalkka
company icon
Realtek Semiconductor
Project Manager
Hsin-chu, TP, Taiwan
Yhteensä vuodessa
NT$3.42M
Taso
8
Peruspalkka
NT$1.9M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$1.52M
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
14 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

UKK

The highest paying salary package reported for a Projektipäällikkö at Realtek Semiconductor in Taiwan sits at a yearly total compensation of NT$5,207,790. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Realtek Semiconductor for the Projektipäällikkö role in Taiwan is NT$3,308,468.

