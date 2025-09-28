Yritysluettelo
Realtek Semiconductor
Realtek Semiconductor Laitteistoinsinööri Palkat

Laitteistoinsinööri mediaanikorvaus in Taiwan Realtek Semiconductor:ssa on yhteensä NT$2.27M per year. Katso Realtek Semiconductor:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/28/2025

Mediaanipalkka
company icon
Realtek Semiconductor
Hardware Engineer
Hsin-chu, TP, Taiwan
Yhteensä vuodessa
NT$2.27M
Taso
Senior Engineer
Peruspalkka
NT$1.58M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$684K
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
7 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

ASIC Engineer

SoC Engineer

Korkein ilmoitettu palkkaus Laitteistoinsinööri roolille yrityksessä Realtek Semiconductor in Taiwan on vuosittainen kokonaiskorvaus NT$4,062,649. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Realtek Semiconductor Laitteistoinsinööri roolille in Taiwan ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on NT$2,298,922.

