REA Group Palkat

REA Group:n palkkaväli vaihtelee $76,389:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Tuotesuunnittelija :lle alaosassa $144,619:aan Ratkaisuarkkitehti :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä REA Group. Viimeksi päivitetty: 8/24/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $106K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Data-insinööri

Tuotevastaava
Median $127K
Tuotesuunnittelija
Median $76.4K

Ohjelmistokehityksen päällikkö
Median $131K
Dataanalyytikko
$100K
Datatieteilijä
$119K
Ratkaisuarkkitehti
$145K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli REA Group:ssa on Ratkaisuarkkitehti at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $144,619. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
REA Group:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $119,100.

Muut resurssit