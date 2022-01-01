Yritysluettelo
RBC Palkat

RBC:n palkka vaihtelee $36,123 kokonaiskorvauksena vuodessa Myynti -tehtävässä alemman pään mukaan $201,000 Esikuntapäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä RBC. Viimeksi päivitetty: 10/24/2025

Ohjelmistoinsinööri
PL10 $50.4K
PL09 $58.9K
PL08 $80.7K
PL07 $110K
PL06 $121K
PL05 $118K

iOS-insinööri

Frontend-ohjelmistoinsinööri

Koneoppimissinsinööri

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Verkkoinsinööri

Laadunvarmistus (QA) -ohjelmistoinsinööri

Data-insinööri

DevOps-insinööri

Sivustoluotettavuusinsinööri

Liiketoiminta-analyytikko
PL10 $38.4K
PL09 $50.4K
PL08 $69.8K
PL07 $83.8K
PL05 $51.5K
Tuotepäällikkö
PL08 $85.3K
PL07 $101K
PL06 $128K

Data-asiantuntija
PL08 $77.6K
PL07 $101K
PL06 $168K
Talousanalyytikko
Median $64.3K

Risk Analyst

Tuotesuunnittelija
PL08 $77.1K
PL07 $102K

UX-suunnittelija

Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $127K
Data-analyytikko
Median $57.7K
Projektipäällikkö
Median $71.1K
Investointipankkiiri
Median $75.1K
Ratkaisuarkkitehti
Median $115K

Data Architect

Cloud Security Architect

Cybersecurity Analyst
Median $72.3K
Information Technologist (IT)
Median $64.7K
UX-tutkija
Median $86.7K
Aktuaari
Median $68.7K
Kirjanpitäjä
Median $71K
Liiketoimintaoperaatiot
Median $51.1K
Asiakaspalvelu
Median $38K
Markkinointi
Median $101K
Myynti
Median $36.1K
Ohjelmapäällikkö
Median $138K
Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
Median $99K
Tekninen ohjelmapäällikkö
Median $100K
Data-tieteen päällikkö
Median $82.1K
Hallinnollinen assistentti
$38.3K
Liiketoimintakehitys
$44.7K
Esikuntapäällikkö
$201K
Yrityskehitys
$110K
Graafinen suunnittelija
$48.9K
Henkilöstöhallinto
$200K
Juridiikka
$56.8K
Liikkeenjohdon konsultti
$44.4K
Markkinointioperaatiot
Median $69.5K
Kumppanuuspäällikkö
$113K
Tuotesuunnittelupäällikkö
$164K
Tekninen kirjoittaja
$45.2K
Kokonaispalkkiot
$95.6K
Pääomasijoittaja
$121K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

RBC-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä RBC on Esikuntapäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $201,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä RBC ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $79,163.

