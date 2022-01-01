Razorpay Palkat

Yrityshakemisto
Razorpay:n palkkaväli vaihtelee $4,880:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Markkinointitoiminnot :lle alaosassa $200,862:aan Ratkaisuarkkitehti :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Razorpay. Viimeksi päivitetty: 8/24/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Software Engineer $24.1K
Senior Software Engineer $46.9K
Lead Software Engineer $67.1K
Staff Software Engineer $74.6K

Frontend-ohjelmistoinsinööri

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

DevOps-insinööri

Ohjelmistokehityksen päällikkö
Median $101K
Tuotevastaava
Product Manager $64.5K
Senior Product Manager $79.3K
Principal Product Manager $114K

Tuotesuunnittelija
Median $44.8K

Käyttökokemuksen suunnittelija

Liiketoiminta-analyytikko
Median $22.8K
Datatieteilijä
Median $33.9K
Tekninen ohjelmajohtaja
Median $58.2K
Liiketoiminnan kehittäminen
$73.2K
Dataanalyytikko
$14K
Datatieteen päällikkö
$194K
Henkilöstöhallinto
$76.3K
Liikkeenjohdon konsultti
$63.8K
Markkinointi
$33.6K
Markkinointitoiminnot
$4.9K
Tuotesuunnittelun päällikkö
$67.4K
Ohjelmajohtaja
$29.6K
Projektipäällikkö
$24.5K
Myynti
$141K
Ratkaisuarkkitehti
$201K
Tekninen kirjoittaja
$29.4K
Omistusoikeuden aikataulu

25%

VUOSI 1

25%

VUOSI 2

25%

VUOSI 3

25%

VUOSI 4

Osakelaji
RSU

Razorpay:ssa RSUs on 4-vuotinen omistusoikeuden aikataulu:

  • 25% kertyvät 1st-VUOSI (25.00% vuosittain)

  • 25% kertyvät 2nd-VUOSI (2.08% kuukausittain)

  • 25% kertyvät 3rd-VUOSI (2.08% kuukausittain)

  • 25% kertyvät 4th-VUOSI (2.08% kuukausittain)

7 years post-termination exercise window.

UKK

The highest paying role reported at Razorpay is Ratkaisuarkkitehti at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $200,862. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Razorpay is $63,845.

