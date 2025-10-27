Yritysluettelo
Rapyd
Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in United Arab Emirates Rapyd:ssa on yhteensä AED 441K per year. Katso Rapyd:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/27/2025

Mediaanipalkka
company icon
Rapyd
Backend Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
Yhteensä vuodessa
AED 441K
Taso
Backend Developer
Peruspalkka
AED 441K
Stock (/yr)
AED 0
Bonus
AED 0
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
5 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Rapyd?
Block logo
+AED 213K
Robinhood logo
+AED 327K
Stripe logo
+AED 73.5K
Datadog logo
+AED 129K
Verily logo
+AED 80.8K
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Rapyd in United Arab Emirates on vuosittainen kokonaiskorvaus AED 516,795. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Rapyd Ohjelmistoinsinööri roolille in United Arab Emirates ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on AED 431,998.

