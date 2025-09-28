Yritysluettelo
Rally Tuotepäällikkö Palkat

Tuotepäällikkö mediaanikorvaus in India Rally:ssa on yhteensä ₹3.72M per year. Katso Rally:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/28/2025

Mediaanipalkka
company icon
Rally
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Yhteensä vuodessa
₹3.72M
Taso
-
Peruspalkka
₹3.19M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹532K
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
6 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Rally?

₹13.95M

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotepäällikkö roolille yrityksessä Rally in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹3,849,612. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Rally Tuotepäällikkö roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹3,693,323.

