Yritysluettelo
Raisin
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Raisin Palkat

Raisin:n palkka vaihtelee $60,022 kokonaiskorvauksena vuodessa Cybersecurity Analyst -tehtävässä alemman pään mukaan $110,546 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Raisin. Viimeksi päivitetty: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ohjelmistoinsinööri
Median $91.3K
Tuotepäällikkö
Median $83.7K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $111K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Cybersecurity Analyst
$60K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Raisin on Ohjelmistokehityspäällikkö vuosittaisella kokonaiskorvauksella $110,546. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Raisin ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $87,521.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Raisin ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Roblox
  • Airbnb
  • Dropbox
  • Facebook
  • Snap
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit