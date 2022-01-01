Yritysluettelo
R3
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

R3 Palkat

R3:n palkka vaihtelee $75,661 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $166,787 Myynti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä R3. Viimeksi päivitetty: 11/29/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ohjelmistosuunnittelija
Median $107K

Kryptoinsinööri

Tuotesuunnittelija
$75.7K
Tuotepäällikkö
$119K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Myynti
$167K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$149K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä R3 on Myynti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $166,787. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä R3 ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $118,983.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle R3 ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Nisum
  • Genesys
  • Avanade
  • Ultimate Software
  • Esri
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/r3/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.