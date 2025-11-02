Yritysluettelo
Qwick
Qwick Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in United States Qwick:ssa on yhteensä $200K per year. Katso Qwick:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/2/2025

Mediaanipalkka
company icon
Qwick
Staff Software Engineer
Phoenix, AZ
Yhteensä vuodessa
$200K
Taso
Staff Software Engineer
Peruspalkka
$200K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
4 Vuotta
Vuotta kokemusta
10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Qwick?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Uusimmat palkkailmoitukset
Osallistu

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Qwick in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $210,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Qwick Ohjelmistosuunnittelija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $200,000.

